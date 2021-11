CaixaBank / BPI vê "terreno limitado" para mais valorizações da Jerónimo Martins

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A Jerónimo Martins interrompeu abruptamente o "rally" que vivia desde finais de setembro com a saída do segundo maior acionista do seu capital. A retalhista segue em forte queda no PSI-20 e o CaixaBank / BPI diz ver pouco espaço para o desempenho se manter, após os máximos históricos tocados na última sessão."As ações da Jerónimo Martins atingiram ontem [segunda-feira] o nosso preço-alvo, indicando assim ...