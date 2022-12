Capital de risco Growth Partners Capital investe 15 milhões em grupo espanhol

A sociedade de capital de risco Growth Partners vai investir 15 milhões de euros no grupo espanhol Amper para apoiar projetos de investigação e desenvolvimento, divulgou esta quarta-feira a empresa tecnológica, numa nota enviada ao Negócios."O grupo Amper assinou um pré-acordo vinculativo para uma operação de investimento por parte da Growth Inov - FCR, fundo de capital de risco que investe em projetos de investigação e desenvolvimento em Portugal, e que é gerido pela Growth Partners Capital", refere a empresa, acrescentando que os projetos serão geridos por uma filial portuguesa do grupo, certificada pela Agência Nacional de Inovação lusa.O grupo espanhol destaca que o acordo com a capital de risco irá permitir "reforçar o posicionamento da empresa em processos de investigação e desenvolvimento" e acelerar as capacidades necessárias de forma a reforçar o posicionamento do grupo em mercados-chave, assim como "aumentar a posição em Portugal e outros mercados de língua portuguesa".José María Cantero, presidente da Growth Partners, afirma, na nota em causa, que com esta operação a sociedade de capital de risco pretende "contribuir para o avanço de projetos de investigação e desenvolvimento em território nacional", assim como apoiar o desenvolvimento dos negócios do grupo Amper no país.