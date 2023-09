Capital de risco português engorda em mil milhões

O capital de risco está a crescer em Portugal, tendo engordado no ano passado em mais de mil milhões de euros. O montante em ativos sob gestão cresceu 18% em 2022 para 7.164 milhões de euros, de acordo com o relatório anual realizado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Tanto o investimento direto através das carteiras próprias das sociedades de capital de risco (SCR), como por via de fundos cresceram.





...