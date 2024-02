Carlos Martins investe 6,8 milhões para comprar 4,2% da Martifer

6.285.000 euros. Este valor, representa um desconto de 11 cêntimos, ou 6,83%, face à cotação de fecho de quarta-feira (1,61 euros). Hoje, as ações da Martifer recuaram 3,42%, para os 1,555 euros.

Carlos Martins, através da sociedade Black and Blue Investimentos, celebrou um contrato promessa para a aquisição de 4.190.000 ações da Martifer, correspondentes a 4,19% do capital e 4,28% dos direitos de voto, informou esta quinta-feira a empresa em comunicado à CMVM.A operação, realizada na quarta-feira, 7 de fevereiro, fora de bolsa, prevê o pagamento de um valor unitário de 1,5 euros por ação, num investimento total deA concretizar-se a transação, Carlos Martins, que é administrador da Martifer, passará a deter 5,4519% do capital da empresa através da Black and Blue Investimentos.Considerando que à maior acionista da Martifer, a I'M SGPS, dos irmãos Carlos e Jorge Martins, são imputadas as participações e direitos de voto dos irmãos Martins e da Black and Blue Investimentos, a "holding" passará a deter mais de 48 milhões de ações da Martifer, correspondentes a 48,09% do capital e 49,18% dos direitos de voto.