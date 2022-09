Caso Whatsapp: bancos e corretoras pagam 1,1 mil milhões em multas

na monitorização do uso de aplicações não autorizadas, como o Whatsapp, por parte dos funcionários destas entidades





de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla inglesa). Esta falha é vista como uma ameaça à segurança dos processos financeiros por parte dos reguladores.Apesar de inicialmente a Bloomberg ter avançado que o total das multas chegaria aos 2 mil milhões, as entidades acordaram pagar aos reguladores 1,11 mil milhões de dólares. Entre as entidades, estão gigantes como o Goldman Sachs ou o Citigroup, que terão de pagar uma multa de 125 milhões cada. Além destes dois, outros oito bancos - o Barclays, o BofA, o Credit Suisse, o Deutsche Bank, o Morgan Stanley e o UBS - e cinco filiais acordaram pagar a mesma quantia.



Já as corretoras Jefferies e Nomura vão pagar uma multa de 50 milhões de dólares cada, enquanto a Cantor Fitzgerald terá de pagar 10 milhões de dólares.



As entidades financeiras são obrigadas a monitorizar as comunicações de forma meticulosa, de forma a salvaguardar informações relacionadas com o negócio. Contudo, este sistema tem visto cada vez mais desafios devido à crescente utilização de aplicações de mensagens e, sobretudo, com a implementação do teletrabalho devido à pandemia de covid-19.







