Centeno: Euribor vão continuar a subir, podendo começar a recuar em finais do ano

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, disse hoje que as Euribor vão continuar a subir até setembro (12 meses) e novembro (3 e 6 meses), antecipando que a partir destas datas comecem a cair lentamente."Esta trajetória vai continuar em alta", referiu o governador do BdP no programa Grande Entrevista, hoje na RTP3, precisando que a Euribor a 12 meses vai "continuar a subir até setembro deste ano" e a Euribor a 3 e 6 meses até novembro.Algum alívio com as prestações do crédito à habitação fica, assim, adiado para o final do ano, com Mário Centeno a referir que "os futuros indicam que a partir destas datas (setembro para a Euribor a 12 meses e novembro para as Euribor a 3 e 6 meses), as taxas vão começar a cair, lestamente".Esta entrevista acontece no mesmo dia em que em Sintra, num debate no Fórum do Banco Central Europeu (BCE), os governadores dos bancos centrais europeu, inglês, japonês e o presidente da Fed, dos EUA, alertaram para a persistência da inflação, dando indicação de potenciais novas subidas de juro.