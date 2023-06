Certificados ainda podem captar mais 6,3 mil milhões

Entraram nos produtos de poupança do Estado 10,2 mil milhões de euros, com a corrida aos certificados de aforro a compensar a saída dos certificados do Tesouro. No total do ano, as Finanças esperam um saldo líquido de 16,5 mil milhões, deixando uma margem estreita.

