Certificados captam poupanças há seis meses consecutivos

Os produtos de poupança do Estado estão mais atrativos, estando há seis meses consecutivos a captar o interesse das famílias. Em setembro, os "stocks" de certificados de aforro e do Tesouro subiram pelo sexto mês consecutivo para um total de 31.170,05 milhões de euros, mais 392,18 mil euros do que em agosto.Os certificados de aforro têm sido os mais atrativos nos últimos meses graças à remuneração indexada à Euribor. O montante destes produtos subiu, em setembro, para 14.610,84 milhões euros, mais 701,82 mil euros do que em agosto.Já no caso do "stock" de certificados do Tesouro houve uma redução para 16.559,21 euros, menos 309,64 mil euros do que no mês anterior. Esta tendência de quebra nos certificados do Tesouro, que têm sido verificada nos últimos meses, tem, contudo, sido mais que compensada pelo aumento nos certificados de aforro.

A atratividade destes produtos tem sido reforçada pela subida das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) e consequente aumento da Euribor. Neste novo cenário, o Ministério das Finanças antecipa que, na totalidade do ano, "o financiamento líquido através de Certificados de Aforro deverá ascender a 3 mil milhões de euros, mais do que compensando a redução do financiamento através de Certificados do Tesouro em 1,6 mil milhões de euros."