CMVM chama Governo a ajudar a dinamizar mercado

O órgão de supervisão liderado por Gabriel Bernardino vai realizar encontros com empresas, nomeadamente PME, para promover o acesso ao mercado de capitais. Do lado do Executivo, espera que sejam concretizadas algumas das medidas propostas no âmbito da “task force” para o desenvolvimento do mercado.

CMVM chama Governo a ajudar a dinamizar mercado









