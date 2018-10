CMVM ganha organização da reunião anual dos reguladores mundiais  

Victor Machado

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou esta sexta-feira, 19 de Outubro, que foi a escolhida para ser a anfitriã da Reunião Anual da Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) em 2021, um encontro que juntará reguladores de todo o mundo e outros membros da comunidade financeira internacional.

Em comunicado, a instituição liderada por Gabriela Dias diz que a decisão foi tomada a 18 de Outubro pela administração da IOSCO, tendo a candidatura portuguesa superado as que foram apresentadas pela Comissão de Valores Mobiliários da China, pelo Banco Nacional do Cazaquistão, pela Autoridade de Supervisão Financeira do Egipto e pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

"Felicito a CMVM e Portugal por ter sido escolhida para anfitriã da Reunião Anual da IOSCO de 2021, em particular dada a qualidade de todas as candidaturas. A IOSCO está empenhada em trabalhar com a CMVM na preparação desta reunião", afirmou o Presidente do Board da IOSCO.

"Será uma honra receber em Portugal os membros da IOSCO e os representantes da comunidade financeira internacional em 2021, ano em que a CMVM comemora o trigésimo aniversário. O encontro será uma oportunidade única para debater os mais relevantes temas que se colocam à comunidade regulatória, mas também para dar visibilidade ao mercado de capitais nacional", afirmou Gabriela Figueiredo Dias, Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A IOSCO é o maior fórum internacional de reguladores dos mercados de instrumentos financeiros e reúne mais de 115 autoridades de regulação e supervisão que representam mais de 95% dos mercados a nível mundial.

A única vez que Portugal recebeu o mais importante encontro de reguladores dos mercados de capitais foi em 1999.