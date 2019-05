A corretora fará a intermediação financeira, através de duas plataformas de negociação, uma das quais própria (a IX Trader), de contratos diferenciais (CFD) de ações, índices, forex, matérias-primas e criptomoedas, entre outros ativos e instrumentos financeiros.



O objetivo, indica Tiago da Costa Cardoso, citado em comunicado, é "ajudar os investidores a atingirem os seus objetivos financeiros através de um serviço premium, transparente e fiável, oferecendo produtos dinâmicos e competitivos".



A Infinox foi criada em 2009 por Robert Berkeley, atualmente o presidente executivo da corretora. No ano fiscal de 2018, terminado em março desse ano, registou um crescimento de 141% das vendas, atingindo um total de 41,6 milhões de libras, e um aumento de 175% do lucro antes de impostos, para 3,47 milhões de libras. Nesse ano, os volumes de trading subiram 86%.



Nos últimos dois anos, foi ainda considerada uma das 100 empresas britânicas tecnológicas privadas com maior crescimento de vendas nos três anos anteriores, surgindo na 15.ª posição no ranking Tech Track 100.

A Infinox anunciou, esta quarta-feira, 8 de maio, a sua entrada em Portugal, com a abertura de um escritório em Lisboa. A corretora britânica já conta, para além da autorização da Financial Conduct Authority (FCA), com a autorização da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para operar em Portugal como intermediário financeiro.Tiago da Costa Cardoso, que durante vários anos trabalhou como analista na corretora XTB, será o responsável regional para a Península Ibérica, ficando à frente de uma equipa de analistas.