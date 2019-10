Corrida aos mercados monetários não era tão forte desde o colapso do Lehman

Os estrategistas do Bank of America Merrill Lynch assinalam o crescente apetite por fundos monetários, o qual se encontra em níveis sem paralelo desde a recessão de 2008.

Os investidores já não se mostravam tão cautelosos desde o colapso do banco Lehman Brothers, o evento que marcou a última grande recessão económica mundial, assinalam os estrategistas do Bank of America Merrill Lynch, com base nos níveis da aposta nos mercados monetários, de acordo com a Bloomberg.





Nos últimos seis meses, os fundos do mercado monetário atraíram 322 mil milhões de dólares (292 milhões de euros), a maior quantia desde a segunda metade de 2008. Tal como aconteceu entre 2007 e 2008, os investidores aumentaram o capital retido no mercado monetário apesar das taxas de juros estarem em queda.