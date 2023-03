Corte de custos e retoma dos pagamentos dão primeiros lucros à Revolut

Partilhar artigo



A Revolut atingiu lucros pela primeira vez. Com o crescimento das transações e o corte de custos, a fintech londrina anunciou esta quarta-feira que atingiu resultados líquidos de 26,3 milhões de libras em 2021. No ano passado, as receitas continuam a crescer.



"Fomos de 200 milhões de libras em receitas em 2020 para 636 milhões em 2021 e para mais de 850 milhões em 2022. Basicamente quadruplicou em dois anos. Ao mesmo tempo, aumentá...