Steen Jakobsen e Mário Carvalho Fernandes concordam que as ações estão mais interessantes que as obrigações. Apesar de admitirem que as avaliações estão elevadas e que há um risco de correção no mercado, a alternativa é pior. E apontam especialmente para as ações ligadas aos metais e minérios.

Cotadas da extração de metais são as preferidas do SaxoBank e do Carregosa









