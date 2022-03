Crédito: Prazos mais curtos, limites à taxa de esforço e ao financiamento

O Banco de Portugal anunciou em 2018 uma medida macroprudencial para os contratos de crédito, com vista a limitar os riscos para o setor e para as famílias. As medidas incluem vários limites, aos quais se juntam hoje novas restrições nos prazos dos contratos.

