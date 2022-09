Crescimento global de fãs leva a criação de ETF de K-Pop

O índice KPOP visa medir o desempenho de empresas de entretenimento coreanas, incluindo a HYBE, agência que administra o fenómeno BTS. As empresas de entretenimento, tais como a JYP, SM e YG são as que mais vão pesar no índice.

Crescimento global de fãs leva a criação de ETF de K-Pop









