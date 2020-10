CTT lidera reclamações no crédito da casa. Novo Banco é o mais reclamado nas contas

À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, o Banco CTT voltou a ser o banco mais reclamado no crédito à habitação, no primeiro semestre do ano. Já nas contas de depósito, o segmento que recebe o maior número de reclamações, Novo Banco, Abanca e BBVA lideram as queixas dos clientes.

O Banco CTT recebeu 2,53 reclamações por cada 1.000 contratos de crédito hipotecário no primeiro semestre de 2020, liderando, assim, o ranking neste segmento, segundo os valores divulgados na Sinopse das Atividades de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal. Na lista seguem-se o BBVA e o Caixa Económica Montepio Geral, com 0,99 e 0,77 reclamações.

Leia Também Reclamações de clientes bancários disparam 12,5% com pandemia

Nas contas de depósito, a área que gerou o maior volume de reclamações, são o Novo Banco, Abanca e BBVA quem recebeu o maior número de queixas dos clientes bancários, com 0,37 reclamações por 1.000 contas de depósitos à ordem.

As financeiras ligadas ao setor automóvel lideram as reclamações no crédito aos consumidores. A sucursal em Portugal da Volkswagen Bank gerou 1,71 reclamações por 1.000 contratos de crédito aos consumidores. Segue-se a Caixa Leasing e Factoring, com 1,60 reclamações por cada 1.000 contratos, seguida pelo BNI, Banco de Negócios Internacional, com 1,41 reclamações.

O Banco de Portugal recebeu, no primeiro semestre de 2020, 10.184 reclamações de clientes bancários, numa média de 1697 reclamações por mês, o que representa um aumento de 12,5% face à média mensal de 2019.

Segundo o regulador bancário, o crescimento do número de reclamações entradas foi transversal a várias matérias, destacando-se o contributo das reclamações sobre matérias associadas à pandemia de COVID-19, designadamente sobre a aplicação das moratórias pública e privadas. "Excluindo as reclamações sobre estas matérias, o número de reclamações recebidas pelo Banco de Portugal teria crescido 2,6% face à média mensal de 2019", diz o documento.