Reclamações de clientes bancários disparam 12,5% com pandemia

O número de reclamações recebidas de clientes bancários registarou um aumento de 12,5% no primeiro semestre do ano, devido às queixas relacionadas com temas ligados à pandemia, como as moratórias de crédito. Em média, houve 1.700 reclamações por mês, até ao final de junho, segundo o Banco de Portugal.

O Banco de Portugal recebeu 10.184 reclamações de clientes bancários durante os primeiros seis meses do ano, ou 1700 por mês. Segundo a Sinopse de Atividades de Supervisão Comportamental do primeiro semestre, este número representa um crescimento de 12,5% face à média mensal de 2019.

No entanto, o regulador bancário justifica este crescimento das queixas dos clientes bancários com a situação de pandemia, que originou nomeadamente um elevado número de reclamações associadas às moratórias de crédito. "Excluindo as reclamações sobre matérias relativas à pandemia de COVID-19, o aumento foi de 2,6%", refere o relatório.

No que diz respeito às moratórias de crédito, o regulador refere que até agosto de 2020, foram recebidas 1.022 reclamações sobre as moratórias de crédito (cerca de 10% do total). Destas, mais de 61% eram sobre a moratória pública e 48,3% sobre o crédito à habitação, coincidido o maior número de reclamações com o período de maior adesão dos clientes às moratórias, nos meses de abril e maio.

À semelhança do último ano, os depósitos bancários lideram as reclamações, com 32% do total, seguidos pelos contratos de crédito aos consumidores e crédito à habitação e hipotecário, com 25% e 12,2% do total, respetivamente.