DABOX: App da Caixa de finanças pessoais vai agregar contas de todos os bancos

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) lançou esta terça-feira aquilo a que chama a primeira app de "open banking" em Portugal. A DABOX vai agregar todas as contas dos clientes numa única aplicação, permitindo ao utilizador fazer uma gestão das suas finanças pessoais. Para já, a app está apenas disponível para os clientes da Caixa, mas a entidade espera abrir a aplicação a clientes de outras instituições bancárias ainda no próximo mês.

Mais do que uma aplicação que agrega as diferentes contas dos clientes, a DABOX apresenta-se como "a primeira app de gestão de finanças pessoais. É um personal trainer para as finanças", tal como explicou Maria João Carioca, administradora do banco público, na apresentação da nova app do banco.





De acordo com a mesma responsável, mais do que agregar informação, a Caixa procurou perceber como é que essa agregação faz sentido, no sentido de ajudar os clientes a gerir o orçamento da família. Através de uma categorização em oito categorias e 46 sub-categoriais, os utilizadores desta aplicação podem discriminar os gastos, perceber qual o seu orçamento disponível, identificar movimentos estranhos e estabelecer objetivos de poupança.