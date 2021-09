DBRS mantém rating da Parpública três níveis acima de "lixo"

Assim como para o rating, a agência canadiana não fez qualquer alteração ao "outlook" da empresa portuguesa, mantendo-o como "estável". A última atualização que a DBRS tinha feito à Parpública tinha sido



A DBRS Morningstar manteve o rating de longo prazo da Parpública inalterado em BBB (alto), um lugar que deixa a entidade pública portuguesa três níveis acima do patamar de "lixo", de acordo com o comunicado enviado na manhã desta quinta-feira, dia 2 de setembro. Esta revisão surge depois de a mesma agência de rating ter definido o mesmo nível para a dívida portuguesa, na semana passada.Assim como para o rating, a agência canadiana não fez qualquer alteração ao "outlook" da empresa portuguesa, mantendo-o como "estável". A última atualização que a DBRS tinha feito à Parpública tinha sido no final de setembro do ano passado , altura em que reviu também as perspetivas para a Região Autónoma dos Açores e para a Região Autónoma da Madeira.

O Grupo Parpública teve lucros de 80 milhões de euros em 2020, menos 42% do que em 2019, segundo o relatório e contas hoje divulgado.

Na mensagem do presidente da empresa, incluída no relatório e contas, Jaime Serrão Andrez considera que no ano passado "todos os segmentos, 'holding' e atividade operativas, apresentaram resultados positivos, o que evidencia a resiliência da atuação mesmo num contexto difícil" devido à crise pandémica.

No mesmo documento pode ler-se que a DBRS sustenta as avaliações que faz à Parpública, tendo em conta que é 100% detida pelo Estado português e tem um mandato de ordem pública, agindo em nome do Estado português na gestão e privatização de ativos estatais.Mais informa que existe ainda "a obrigação legal de Portugal tem de honrar as responsabilidades da Parpública, conforme estipulado no Decreto-Lei n.º 209/2000 e no Código das Sociedades Comerciais e a capacidade e vontade do governo central de fornecer apoio financeiro atempado à Parpública".Refere ainda que tem em consideração o facto de "o reembolso da dívida da Parpública não coberta pelos seus recursos próprios através de financiamento direto da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) do Ministério das Finanças dado que a Parpública não está autorizada a contrair empréstimos desde 1 de janeiro de 2015".