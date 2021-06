Depósitos engordam mais de mil milhões para novo recorde

Os depósitos detidos pelas famílias continuam a fixar novos máximos históricos. No final de maio, mês em que muitos portugueses receberam os reembolsos do IRS, os particulares tinham 166,7 mil milhões de euros no banco, mais 1,2 mil milhões de euros do que no mês anterior.





Os portugueses tinham, no final de maio, 166,7 mil milhões de euros em depósitos, um valor que compara com os 165,5 mil milhões registados em abril, segundo os dados divulgados pelo Banco de Portugal esta sexta-feira. A taxa de crescimento anual situou-se em 7,5% (7,4% em abril).





Os depósitos continuam assim a registar uma evolução positiva – em abril, os depósitos tinham crescido 880,8 milhões de euros face ao "stock" do mês anterior – num período em que muitos portugueses têm estado a receber os valores dos reembolsos do IRS, cujo prazo de entrega termina no final deste mês.





Apesar do ambiente de taxas de juro nulas pagas pelos bancos, as famílias continuam a optar por deixar grande parte das suas poupanças no banco, mesmo que isso signifique não ganhar nada.





O período da pandemia tem revelado também um maior esforço de poupança das famílias, seja pelas menores oportunidades de consumo, devido às restrições para conter o vírus, seja pela maior preocupação associada ao futuro. Segundo dados divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística, a taxa de poupança fixou um novo máximo no primeiro trimestre do ano.





A taxa de poupança das famílias atingiu os 14,2% do rendimento disponível, "o que correspondeu ao valor máximo registado na atual série trimestral das contas nacionais", diz o INE. Este resultado terá sido influenciado pela redução de 1,7% da despesa de consumo, que conseguiu compensar a "ligeira diminuição de 0,1% do rendimento disponível" no trimestre.