Desta vez, Zona Euro está protegida contra contágio do imobiliário

“Desta vez é diferente”. É assim que o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) afasta o risco de uma crise do imobiliário comercial na Europa representar um risco para a estabilidade financeira da região. Apesar de admitir que o problema existe, o organismo rejeita que vá gerar a necessidade de resgates, como aconteceu na crise das dívidas soberanas no rescaldo do “subprime” norte-americano.





