Dinamarca avança com crédito à habitação com taxas de juro a 0%

A Dinamarca, o país com o histórico mais longo de taxas de juro negativas do banco central, está a oferecer crédito a habitação a 20 anos com taxas de juro a 0% através do banco Nordea.Assim, os clientes do Nordea Bank podem obter os empréstimos com um cupão mais baixo do que as taxas de juro do Tesouro dinamarquês a 10 anos.O banco central do país nórdico é o que vive com taxas de juro negativas há mais anos. Logo em 2012 o banco central colocou a sua principal taxa abaixo do patamar de 0%. Desde esta altura que os juros para o crédito a habitação têm caído.Como as taxas continuaram a cair, outros bancos na Dinamarca estão a juntar-se à política do Nordea. É o caso do Totalkredit, uma unidade Nykredit Realkredit, que afirmou que também oferecerá empréstimos de 20 anos a 0%.O Danske Bank, o maior banco da Dinamarca, sinalizou que pode seguir o exemplo.