Dividendos globais atingem máximo histórico nos 353 mil milhões no terceiro trimestre

mineira BHP, uma multinacional anglo-australiana sediada em Melbourne, numa lista composta maioritariamente por empresas ligadas ao petróleo, mineração e produtos energéticos.

Também a China Mobile e a AT&T, de telecomunicações, e a Microsoft, de tecnologia, entram na lista. No total, as dez empresas que mais dinheiro distribuem pelos acionistas deram um total de 60 mil milhões de euros.No cômputo geral, o pagamento de dividendos subiu 22% em termos homólogos, suportado pelo crescimento dos lucros e balanço das empresas, de acordo com o mesmo relatório. Cerca de 90% de todas as empresas do mundo aumentaram ou mantiveram a remuneração.Só no terceiro trimestre deste ano, as empresas distribuíram mais dinheiro pelos acionistas do que em todo o ano de 2019, pré-pandemia.No ano passado, as empresas tiveram restrições quanto ao pagamento de dividendos, tendo muitas delas ficado impedidas de pagar prémios aos acionistas e aos altos cargos das empresas, devido à pandemia. Mas agora, com as restrições todas anuladas, os valores dispararam.De acordo com o Janus Henderson, a previsão é de que este montante suba cerca de 15,5% no final deste ano, face ao mesmo período do ano anterior, para os 1,3 biliões de euros.