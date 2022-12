Dois terços dos investidores portugueses veem ganhos na sustentabilidade

gestora de ativos, 67% dos i

Dois terços dos investidores portugueses (66%) acreditam que o investimento sustentável é a única forma de assegurar a rentabilidade a longo prazo. A conclusão consta do estudo Schroders Global Investor Study 2022, que inquiriu mais de 23 mil pessoas que investem a partir de 33 locais a nível global. A nível global, essa percentagem desce para os 60%.A consciência de que as práticas de investimento têm um papel importante a desempenhar na abordagem de questões de sustentabilidade a nível global também é cada vez maior, sendo que, de acordo com o estudo danvestidores portugueses entrevistados "concordam que o investimento pode impulsionar o progresso em desafios de sustentabilidade", como, por exemplo, as alterações climáticas. Para 58% dos investidores portugueses "esta é uma preocupação fundamental".O grau de conhecimento do investidor está diretamente ligado com a maior convicção sobre o potencial deste tipo de investimento, salienta a Schroders.Entre os fatores que encorajariam a aumentar os investimentos sustentáveis, a capacidade de escolher investimentos alinhados com as suas preferências pessoais de sustentabilidade foi o mais mencionado: 57%, tanto em Portugal como a nível global. "O próximo fator impulsionador mais elevado seria mais educação sobre o investimento sustentável em geral", acrescenta o estudo.Já a falta de transparência e dados comunicados pelos fornecedores sobre o impacto dos investimentos sustentáveis foi apontada como a maior barreira.Mário Pires, diretor de clientes institucionais e do mercado português da Schroders, destaca, num nota enviada às redações, "o empenho dos investidores portugueses no investimento sustentável", mas aponta o "trabalho educativo" que há ainda a fazer, "uma vez que quanto mais as pessoas compreenderem os produtos em que investem e o seu impacto na sociedade e no ambiente, mais capital deverá fluir para o investimento sustentável".