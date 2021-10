Dona da bolsa de Lisboa cria índice ESG de blue-chip em Itália

O grupo Euronext, que gere bolsas europeias como a portuguesa, vai reforçar a oferta de produtos sustentáveis. A Borsa Italiana anunciou esta segunda-feira o lançamento do primeiro índice no país dedicado às melhores práticas ambientais, sociais e de governo societário (ESG, na sigla em inglês).

"O Índice MIB ESG vai responder à crescente procura por instrumentos de investimento sustentável por parte dos investidores e do mercado", anuncia a empresa em comunicado. "Este lançamento é um importante passo para acelerar a transição para uma economia sustentável e vai permitir aos investidores financiar projetos e empresas com grande impacto em Itália e na Europa".





Este índice vai ser criado em parceria com a Vigeo Eiris, do grupo Moody’s, que será responsável pela avaliação da elegibilidade das cotadas. As metodologias do índice vão ser desenhadas "em colaboração com a comunidade financeira, autoridades públicas e reguladores".Serão incluídas empresas que estejam admitidas à negociação no segmento italiano da Euronext e que demonstrem cumprir as melhores práticas ESG. "O principal objetivo é facilitar a adoção de abordagens mainstream ao investimento ESG, como os princípios das Nações Unidas, por investidores institucionais e privados e ganhar o consenso do mercado para o investimento sustentável e responsável"."O MIB ESG vai ser uma componente chave para um enquadramento maior de índices ESG que cubram todas as geografias Euronext", garante a empresa, que conta já com 40 índices ESG, incluindo o Low Carbon 100 Europe, lançado em 2008.No ano passado, o grupo lançou uma série de novos produtores, incluindo o índice Euronext Eurozone ESG Large 80, que agrega as 80 large caps da Zona Euro com melhor desempenho ESG (também com base em informação avaliada pela Vigeo Eiris Moody’s). Neste grupo, há duas portuguesas: a Galp Energia e a Jerónimo Martins.