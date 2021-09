Verdes, azuis, castanhas. Um guia das obrigações sustentáveis

Mais de um quarto das emissões de obrigações em 2021 têm associados fins ambientais, sociais ou de governo societário (ESG, na sigla em inglês), acima dos 14% de emissões sustentáveis vendidas no ano passado. Um “boom” explicado pela forte procura por este tipo de ativos com selo “verde”. Mas a sustentabilidade não é só de uma cor. Há obrigações verdes, castanhas, azuis, com fins sociais ou com metas sustentáveis. Uma panóplia de termos que muitos investidores ainda desconhecem. Para que não se perca, o Negócios explica-lhe as diferenças nas obrigações sustentáveis.

Verdes, azuis, castanhas. Um guia das obrigações sustentáveis









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.