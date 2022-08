EDP contrata linha de crédito 3,65 mil milhões com critérios ESG

A EDP avançou com um novo contrato para a abertura de uma linha de crédito com critérios ambientais, sociais e de governo societário (ESG, na sigla em inglês). O montante pedido aos bancos foi de 3,65 mil milhões de euros por um período de cinco anos, que se pode estender por mais dois."A EDP – Energias de Portugal, S.A. e a EDP Finance BV assinaram um contrato de abertura de crédito na modalidade 'revolving'", ou seja, que se vai renovando sempre que o pagamento da dívida é efetuado, anunciou a energética em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade adianta que "houve um aumento do montante contratado, resultante de um excedente de procura e do número de bancos comprometidos face à linha de crédito (de 3,3 mil milhões de euros) que este contrato veio substituir".Esta é a primeira "sustainability-linked facility" do grupo EDP e está ligado a dois fatores ESG: a redução de emissões de gases de efeito de estufa e o aumento da percentagem de energias renováveis na capacidade instalada total do grupo.O cumprimento dos objetivos considerados ESG vai ter impacto nos custos da linha de crédito uma vez que esta "nova linha foi dimensionada de acordo com os "Sustainability-linked Loan Principles" da Loan Market Association e os objetivos da redução de emissões estão alinhados com a trajetória definida cientificamente pela "Science Based Target initiative" para limitar o aumento da temperatura global média em 1,5ºC".A transação foi organizada pela própria EDP, em conjunto com o BNP Paribas como "documentation agent" e o Santander como "sustainability coordinator", contando com a participação de 25 bancos nacionais e internacionais.(Notícia atualizada às 20:30)