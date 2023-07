EDP contrata linha de crédito ESG no valor de 3.000 milhões de euros

Leia Também EDP contrata linha de crédito 3,65 mil milhões com critérios ESG

A EDP anunciou esta sexta-feira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que assinou um contrato de abertura de crédito no montante de 3.000 milhões de euros, pelo prazo de cinco anos e extensível por mais dois anos adicionais.De acordo com a empresa, "esta nova linha de financiamento reforça a solidez financeira e a liquidez do Grupo EDP, aumentando o montante contratado, resultante de um excedente de procura e do número de bancos comprometidos face à linha de crédito existente (de 2,1 mil milhões de euros) que este contrato veio substituir". Já a linha de crédito anterior, inteiramente disponível, foi revogada, disse a EDP."A nova linha de crédito é uma "sustainability-linked facility" e foi estruturada de acordo com os "Sustainability-linked Loan Principles" da Loan Market Association, em particular dois fatores ESG [critérios ambientais, sociais e de governance]: a redução de emissões de gases de efeito de estufa de âmbito 1 e 2 e o aumento da percentagem de energias renováveis na capacidade instalada total do Grupo EDP", pode ler-se no mesmo comunicado, que sublinha ainda que o cumprimento dos objetivos anuais em termos de redução das emissões (alinhados com a trajetória definida cientificamente pela "Science Based Target initiative") tem impacto no custo da linha de crédito.Com a participação de 26 bancos internacionais, esta linha de crédito permitirá um "maior alinhamento da estratégia financeira da EDP com a estratégia de sustentabilidade", reforçando o "compromisso a descarbonização, incluindo o combate às alterações climáticas e a promoção de energias renováveis".