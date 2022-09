Em mês lento nas bolsas, vermelho alastra a Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O vermelho alastrou-se à bolsa de Lisboa em agosto, um mês tipicamente mais calmo para as ações. Com a energia a penalizar, o índice de referência PSI perdeu 2,09%, tendo fechado nos 5.995,24 pontos, um mínimo desde 22 de julho. Aliás, a última sessão do mês foi mesmo a sétima sessão consecutiva de perdas para a praça portuguesa, algo que não sucedia desde setembro de 2020.





