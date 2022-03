Escassez de recursos humanos já penaliza lucros em Wall Street

Se em Portugal já se faz sentir, em grandes polos financeiros como Wall Street a “guerra de talentos” no setor financeiro é mesmo um fator que pesa nas contas dos grandes bancos. É o caso do JP Morgan Chase, cujo lucro do último trimestre de 2021 caiu 14% apesar do ambiente favorável de taxas de negociação e das receitas de “trading” que estão a inundar as financeiras. A razão? Escassez de recursos humanos.

