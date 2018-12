Espanhola Indumenta Pueri vende participação na Altri por 37 milhões

A dona da cadeia de roupa infantil Mayoral vendeu uma participação de 3,1% na empresa do sector do papel, saindo totalmente do capital da Altri.

A espanhola Indumenta Pueri, através da Global Portfolio Investments, vendeu a participação de 3,1% que detém na Altri. Com esta operação, a dona da cadeia de roupa infantil Mayoral encaixou cerca de 37 milhões de euros.



"A Global Portfolio Investments (...) informa ter concluído com sucesso a venda 6.255.491 ações, representativas de 3,1% do capital social da Altri", lê-se no comunicado enviado esta quarta-feira, 5 de Dezembro, à CMVM.



Ainda adianta que a "a contrapartida total da oferta ascende a 37.532.946 Euros, correspondente a um preço por ação de 6,00 euros", sendo que a "liquidação da oferta decorrerá no dia 7 de Dezembro de 2018, com a entrega das ações e o pagamento do preço (ou a transmissão das ações em bolsa)".



As acções da Altri fecharam na terça-feira nos 6,49 euros, pelo que a venda de acções foi efectuada com um desconto de 7,5%.





Esta operação, liderada pelo UBS, avança depois de, em Junho, a Altri ter comunicado ao mercado que a Indumenta Pueri baixou do patamar dos 5% no capital da papeleira.