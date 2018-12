Espanhola Indumenta Pueri vai vender participação de 3,1% na Altri

A dona da cadeia de roupa infantil Mayoral quer alienar a totalidade da participação que tem na empresa do sector do papel. Com esta operação, vai colocar 6,3 milhões de acções.

A espanhola Indumenta Pueri quer vender a participação de 3,1% que detém na Altri. Uma operação que vai ser realizada através da Global Portfolio Investments, controlada pela dona da cadeia de roupa infantil Mayoral.



Em comunicado à CMVM, a Altri dá conta que a Indumenta Pueri "decidiu lançar uma Oferta Particular de Venda de acções de capital social da Altri nos termos do qual o Oferente admite vender até 6.255.491 acções, representativas de 3,1% do capital social da Altri".

A oferta terá lugar amanhã, 5 de Dezembro, e será realizada através de um "processo de accelerated bookbuilding, sujeito à procura, preço e condições de mercado". Os resultados da colocação serão anunciados após a conclusão do processo. Se alienar todas as acções, a Mayoral deixará de estar presente no capital da Altri.

Estas operação são habitualmente concretizadas com desconto face ao preço de mercado, mas tendo em conta a última cotação, poderá ascender a 41 milhões de euros.

Esta operação avança depois de, em Junho, a Altri ter comunicado ao mercado que a Indumenta Pueri baixou do patamar dos 5% no capital da papeleira.

A empresa espanhola continua presente no capital dos CTT, com uma participação de 5,66%, sendo agora a segunda maior accionista da empresa liderada por Francisco Lacerda.

A Indumenta Pueri é uma empresa de Málaga, em Espanha, com participações sociais em vários sectores e que detém a marca de roupa infantil Mayoral, também com lojas em Portugal.

(notícia actualizada com comunicado da Altri)