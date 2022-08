Euro no limbo. Moeda única volta a negociar abaixo da paridade com o dólar

a divulgação dos dados da inflação nos Estados Unidos, que alcançou os 9,1% em junho, o valor mais alto desde 1981.

A paridade entre euro e dólar volta a centrar atenções no mercado cambial. A moeda única esteve a negociar abaixo da paridade com a divisa norte-americana esta segunda-feira, tendo chegado a valer 0,9990 dólares, o valor mais baixo desde 14 de julho, quando negociou nos 0,9952 dólares.Neste momento, a moeda única europeia oscila entre ganhos e perdas, estando a ceder 0,36% para 1.0001 dólares.A movimentação acontece numa altura em que os investidores esperam a divulgação dos relatos do Banco Central Europeu (BCE) sobre a última reunião de política monetária, que resultou na primeira subida das taxas de juro diretoras em mais de dez anos. O dólar tem beneficiado também da esperança de que a Reserva Federal norte-americana continue a encarecer o custo do dinheiro.Chris Turner, analista da ING, acredita que o euro está a ser afetado pela "crise energética", podendo cair abaixo da paridade a qualquer momento, tal como aconteceu durante a manhã. "A pressionar a moeda pode também estar o ajuste de carteiras dos bancos centrais asiáticos. As moedas asiáticas estão sob forte pressão e isso levará a uma intervenção para vender dólares e apoiar as moedas locais", afirmou.Foi a 13 de julho que o euro atingiu a paridade com o dólar pela primeira vez em mais de 20 anos. O cenário ocorreu apósNo espaço de um ano, o euro já tombou mais de 14% face ao dólar.