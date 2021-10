Evergrande pede para voltar à negociação em bolsa

A Evergrande, o gigante chinês do imobiliário que falhou pagamentos de dívida, pediu esta quarta-feira para retomar a negociação em bolsa das suas ações, a partir de amanhã, 21 de outubro. A notícia foi avançada pela agência internacional Bloomberg.



As ações do grupo Evergrande estão congeladas desde 4 de outubro, depois de a imobiliária ter falhado dois pagamentos consecutivos aos credores. Agora, a empresa indicou à bolsa de Hong Kong que tem um período de 30 dias para pagar os juros devidos referentes à oferta pública em dólares que levou a cabo, assegurando que este período de graça ainda não expirou.





banco japonês Nomura Holdings.

A Evergrande prometeu ainda que continuará a implementar medidas para aliviar os problemas de liquidez, mas reconheceu que não pode dar garantias de não falhar. "Tendo em conta as dificuldades, desafios e incertezas na melhoria da sua liquidez, não há garantias de que o grupo seja capaz de cumprir as suas obrigações financeiras no âmbito dos documentos e contratos relevantes", assumiu a Evergrande, citada pela Bloomberg.O grupo de imobiliário lançou o medo de contágios e falências em catadupa no setor imobiliário chinês, depois de ter falhado pagamentos aos credores. Na semana passada, o Banco Central da China veio assegurar que o risco de contágio estava "controlado", adiantando que seria "pouco provável" que os problemas do grupo se espalhassem a todo o setor.Mas desde que o Evergrande entrou em default, várias outras empresas imobiliárias falharam pagamentos em dólares. O setor imobiliário chinês acumula cerca de cinco biliões de dólares em dívida, estima o