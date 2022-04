Exposição reduzida à Rússia protege Portugal contra contágio

A reduzida exposição do sistema financeiro português ao russo limita o potencial impacto direto do "default" do país. Os analistas lembram, ainda assim, que os mercados globais não ficarão totalmente indiferentes e haverá efeitos indiretos.

