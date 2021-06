Fed de Boston alerta que novo colapso no mercado imobiliário não seria sustentável

A Reserva Federal dos EUA (Fed) alerta para o preço crescente das casas no país e avisa que a maior economia do mundo não pode lidar com um novo ciclo de "boom" e "rebentar de bolha" do mercado imobiliário, uma vez que iria colocar em causa a estabilidade financeira.Numa entrevista ao Financial Times, Eric Rosengren, o líder da Fed de Boston, diz que "é muito importante para os EUA voltar novamente ao patamar dos 2% da meta de inflação", acrescentando que "para ser sustentável, não podemos ter um novo 'boom' e estoirar de ciclo em algo como o mercado imobiliário"."Não estou com isto a dizer que vamos ter necessariamente uma falência. Mas acho que é melhor prestar atenção ao que está a acontecer neste mercado".Segundo os dados da Associação Nacional de Corretoras imobiliárias, o preço médio para as casas existentes cresceu 23,6% em termos homólogos em maio deste ano, superando pela primeira vez os 350 mil dólares.Os ecos de uma repetição daquilo que aconteceu em 2008, na altura da grande crise financeira global, fazem-se sentir dentro do banco central norte-americano, que continua a comprar 120 mil milhões de dólares em ativos, todos os meses.Mas a subida de preços, não só no setor imobiliário, como nos restantes, tem feito soar os alarmes no seio da instituição, que parece agora decidida em retirar os estímulos monetários no médio prazo. As vozes de vários membros da Fed a apelarem a uma retirada têm ganhado força nas últimas semanas, após a reunião de junho do banco central.