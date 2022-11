Fed revê em alta máximo para os juros, mas admite abrandar ritmo de subidas

O índice de preços no consumidor nos EUA fixou-se, em setembro, em 8,2%, o que apoiou a decisão desta quarta-feira do comité de política monetária em subir a taxa de fundos federais em mais 75 pontos base , colocando o intervalo entre 3,75% e 4%. Foi o quarto aumento consecutivo desta dimensão.

"A determinada altura, como já disse nas últimas duas conferências de imprensa, será apropriado abrandar o ritmo de aumentos para trazer a inflação de volta à meta de 2%. Há uma significante incerteza sobre o nível de taxas de juro, mas ainda temos caminho a percorrer", disse.



Esse debate para determinar as próximas subidas de juros irá ter em consideração não só a inflação, mas também os desenvolvimentos económicos no país.



"É provável que reduzir a inflação implique um período sustentado de crescimento abaixo da tendência e de condições menos dinâmicas no mercado de trabalho", referiu Jerome Powell, sublinhando as implicações da estratégia em curso tanto para o crescimento económico como para o custo de vida das famílias.



A economia norte-americana recuperou no terceiro trimestre, depois de ter contraído durante os primeiros seis meses do ano. O PIB subiu 2,6%, ultrapassando as expectativas dos economistas, impulsionada por um estreitar do défice comercial, pelo aumento dos gastos com consumo e pela despesa pública.



"As ações de política monetária da Fed são guiadas pelo nosso mandato de estabilidade de preços para o povo americano. Os meus colegas e eu estamos perfeitamente cientes de que representam dificuldades significativas na medida em que deterioram o poder de compra, especialmente para aqueles que têm menos capacidades de fazer face a custos mais elevados de bens essenciais como alimentação, habitação ou transporte", admitiu.





