Powell atira Wall Street para o vermelho. Nasdaq caiu mais de 3%

"O histórico aconselha fortemente contra aliviar a política. Vamos continuar o curso até que o trabalho esteja feito", afirmou, sublinhando que é "muito prematuro" pensar em pausar o ciclo de subidas dos juros.







32.147,76 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite recuou 3,36% para 10.524,80 pontos.

As bolsas norte-americanas encerraram a sessão desta quarta-feira no vermelho, na sequência do discurso do presidente da Reserva Federal norte-americana. Jerome Powell anunciou uma subida das taxas de juro em 75 pontos base - a quarta consecutiva - e garantiu que as taxas vão subir mais do que o inicialmente previsto.O discurso colocou fim às expetativas dos investidores de que poderia estar próximo um alívio da política monetária, pelo menos para já.O "benchmark" S&P 500 caiu 2,50% para 3.759,69 pontos, com o setor tecnológico a ser o que mais pressionou o índice, com gigantes como a Apple, a Microsoft e a Amazon entre as que mais contribuíram para as perdas. Já o industrial Dow Jones cedeu 1,55% para