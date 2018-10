Fornecedora da Apple afunda mais de 30% após previsões decepcionantes

As estimativas da AMS, fornecedora da Apple, desiludiram o mercado. A previsão para a margem de lucro para o quarto trimestre ficou aquém das expectativas, levando as acções da empresa a caírem mais de 30% para o valor mais baixo numa década.



As acções da fabricante de sensores ópticos para telemóveis estão a cair 26,89% para 36,41 francos suíços. Mas já chegaram a recuar 31,5% para 34,10 francos suíços, naquela que foi a maior queda intradiária desde 11 de Janeiro de 2008. Desde o início do ano, os títulos da AMS já acumulam perdas de mais de 60%.

A queda das acções acontece depois de a AMS ter revelado, na segunda-feira, que a margem operacional ajustada deverá cair entre 16% e 20% das vendas no quarto trimestre, abaixo dos 27% registados no mesmo período do ano passado.

A previsão para a margem operacional no quarto trimestre "ficou aquém" das expectativas, disse Guenther Hollfelder, analista da Baader Helvea, à Bloomberg.

Uma queda que pode ser justificada pela "grande pressão que a Apple está a exercer sobre as suas fornecedoras para cortarem os preços", refere Robin Brass, analista da Hauck & Aufhaeuser Privatbank.

Já as receitas vão subir entre 570 milhões e 610 milhões de dólares no quarto trimestre, disse a AMS na apresentação dos resultados do terceiro trimestre. Este será um aumento relativamente modesto em relação aos 554 milhões de dólares registados há um ano. É também outra desilusão para os analistas, que previam receitas de 646 milhões de dólares.

A Apple apresentou três novos iPhones no mês passado - XS, XS Max e XR. A perspectiva decepcionante das vendas da AMS pode sugerir que a Apple não está à espera de um crescimento significativo das vendas no trimestre. Também pode sugerir que a empresa sediada na Califórnia pode estar a diversificar os seus fornecedores, comprando componentes a empresas como a Lumentum e a Finisar.