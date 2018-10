Apple, Google e Amazon são as marcas mais valiosas do mundo

Há seis anos que o ranking da Interbrand destaca a Apple e Google como as mais valiosas do mundo. Mas há mais tecnológicas a furar o top 10.

Reuters

São três as tecnológicas a ocupar o pódio na lista das marcas mais valiosas do mundo: Apple, Google e Amazon, por esta ordem, nomeia a Interbrand no seu relatório anual.



A Apple leva o ouro com a avaliação de 214 mil milhões de dólares. Segue-se a Google, a empresa que acompanha a "gigante da maçã" nos lugares cimeiros do ranking há seis anos consecutivos. Vale 155 mil milhões como marca. Por fim, segue-se a Amazon, a contar 101 mil milhões de dólares.



Fora do pódio, mais ainda entre as dez mais valiosas, encontram-se outras duas tecnológicas: a Microsoft, logo em quarto lugar, com 93 mil milhões de dólares e o Facebook, que este ano desce para a nona posição. Isto depois de a rede social ter merecido o título da marca de crescimento mais rápido nos últimos cinco anos.



A Netflix é desta forma a única das FAANG - Facebook, Apple, Amazon, Netflix and Google – a não conseguir lugar entre os dez primeiros. Contudo, conquista a honra de segunda marca com maior crescimento em 2018, logo após a estreia no top 100 que concretizou em 2017.



O ranking das dez mais valiosas fica completo com nomes como a Coca-Cola, Samsung, Toyota, Mercedes-Benz e McDonald’s.