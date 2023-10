Fraudes, subornos e milhões eclipsados: o julgamento da FTX

Sam Bankman-Fried vai enfrentar, nas próximas semanas, as acusações da Justiça dos EUA de que houve fraude na gestão da falida plataforma cripto. O ex-CEO, que garante estar inocente, está no centro do caso, mas não é o único acusado.

Fraudes, subornos e milhões eclipsados: o julgamento da FTX









