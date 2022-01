Futuros da Europa em alta. Investidores à espera de dados sobre o mercado laboral nos EUA

07h34

Futuros apontam regresso a terreno positivo em dia de foco nos dados do emprego

Os futuros da Europa antecipam uma abertura em terreno positivo na última sessão da semana, após as quedas registadas na sessão anterior. Nesta altura, os futuros do Stoxx 50 dão conta de uma subida de 0,13%, sugerindo então o regresso "ao verde".



Se na sessão anterior eram digeridas as atas da reunião da Fed, com alterações à política monetária, nesta sessão o ponto de foco está nos dados do mercado laboral dos Estados Unidos, que serão conhecidos esta sexta-feira.



De acordo com as estimativas dos economistas, a economia norte-americana terá criado mais 422 mil empregos em dezembro (dados Dow Jones). Já a taxa de desemprego deverá rondar os 4,1%, quando no mês anterior se fixou nos 4,2%.



Na Ásia a sessão foi marcada por subidas em alguns dos índices e pelo deslize para o vermelho dos índices japoneses: o Nikkei cedeu 0,03% e o Topix derrapou 0,07%. Na primeira semana do ano, o Nikkei regista uma desvalorização de 1,09%, enquanto o Topix está a avançar 0,17%.



Em Hong Kong, o Hang Seng fechou com ganhos de 1,52%, na segunda sessão consecutiva em terreno positivo. Já a bolsa de Xangai caiu 0,18%. Na Coreia, o Kospi subiu 1,1%.