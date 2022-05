Galp arranca programa de recompra de ações de 150 milhões esta quinta-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Galp vai dar início ao programa de recompra de ações esta quinta-feira, dia 12 de maio, de acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A petrolífera liderada por Andy Brown apresentou este programa de recompra de ações na divulgação dos resultados de 2021, a 21 de fevereiro. Na altura, em declarações aos analistas, Andy Brown classificou como positivo este programa, considerando que o "preço das ações está subvalorizado".



Nesta nota, a petrolífera indica que este programa de recompra, que tem um valor de 150 milhões de euros, será executado "dentro de 125 a 150 dias de negociação". Em fevereiro, durante as declarações aos analistas, o CEO da empresa já tinha mencionado que este programa seria levado a cabo de forma "lenta", ao longo do ano.



Na assembleia-geral da Galp, realizada a 29 de abril, foi dada luz verde à aquisição das ações da própria companhia "representando até 9% do capital de ações para a execução de programas de recompra".

Na altura, Andy Brown declarou que o programa de recompra de ações refletia a vontade da empresa de ter uma política de dividendos "progressiva". "Com o 'buyback', teremos mais capacidade para recompensar a base [acionistas]", sublinhou Andy Brown, em fevereiro.