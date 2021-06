Galp lança renováveis fora da Ibéria mas fósseis ganham

A Galp atualizou a estratégia com um reforço na aposta nas energias limpas, embora os combustíveis fósseis continuem a captar a maior fatia de investimento. Além do solar, a petrolífera olha também para as eólicas e alarga o horizonte além da Península Ibérica.

