“Gamificação” da bolsa esconde custos “opacos”

“Game over.” É este o cenário que nenhum investidor quer ver quando se trata do aforro que tem aplicado, mas o risco de perder dinheiro ou de ser vítima de fraude agrava-se quando o investimento no mercado de capitais é visto como um jogo. O alerta é feito pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no outlook de riscos para 2022, no qual avisa que esta tendência pode levar a que sejam ignorados custos e comissõ

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...