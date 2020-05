Goldman Sachs: FOMO tem suportado ganhos, mas ações vão cair 18% em breve

"Um único catalisador pode não provocar uma retração, mas existem várias preocupações e riscos em que acreditamos, e as nossas discussões com clientes confirmam que os investidores estão a subestimar os reais problemas", escreveu o analista do banco norte-americano, David Kostin, numa nota divulgada pela Bloomberg.





O analista adiantou que apesar de todos os esforços monetários e orçamentais feitos pelos bancos centrais e governos em todo o mundo, que têm conseguido amparar o impacto da covid-19, a recuperação económica ainda vai tardar e os mercados de ações vão ressentir-se.



O banco de investimento aponta ainda para o tardar do achatamento da curva de contágio do novo coronavírus nos Estados Unidos, fora de Nova Iorque, algo que irá retardar o regresso à atividade normal. Esta falha vai ainda precipitar um impacto de 50% nas compras de ações próprias das empresas norte-americanas e aumentar o risco de maiores impostos corporativos e de consumo.

Nos próximos três meses, o banco antevê uma queda de 18% do S&P 500, o que vai representar uma queda para o patamar dos 2.400 pontos nesse período. Depois seguir-se-á uma recuperação ligeira e o índice norte-americano vai acabar o ano acima dos 3.000 pontos. Kostin mostra-se pessimista com a previsão para o que resta desta temporada de resultados, que pode ser a pior de sempre em termos de queda de lucros, citando ainda os planos de crescimento que tiveram de ser congelados.