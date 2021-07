Indústria é o alvo do fundo de 100 milhões da Touro Capital

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A Touro Capital Partners está a preparar o lançamento do Fundo Touro I, que tem como objetivo conseguir um financiamento de 100 milhões de euros.A primeira fase de financiamento do próprio fundo está a decorrer, devendo ficar fechada no final do terceiro trimestre deste ano ou início do quarto. A captação está a ser feita em Portugal e Espanha, avançando-se na segunda fase de financiamento para outras geografias, revela ...