A maioria dos mais de 140 entrevistados disse que qualquer mudança precisaria de uma abordagem unificada nas bolsas europeias e noutras plataformas de negociação, de acordo com a LSE. Diante disso, a bolsa disse que aguardará os resultados dos inquéritos noutras bolsas europeias sobre o horário de funcionamento do mercado, que é de oito horas e meia e supera o dos EUA em duas horas.





A Associação de Mercados Financeiros da Europa (AFME) e a Associação de Investimentos dos gestores de ativos do Reino Unido pediram às bolsas em novembro que se considerasse um corte de 90 minutos no período diário atual de negociação.



Os resultados da sondagem reforçam uma proposta de dois órgãos profissionais para reduzir o horário do mercado europeu por razões que incluem a concentração de liquidez na primeira e na última hora de sessão, o curto espaço de tempo entre a divulgação dos comunicados corporativos à imprensa e a abertura do mercado e a necessidade de melhorar o equilíbrio entre vida e trabalho e a diversidade nas instituições financeiras.

O inquérito da bolsa de Londres foi realizada no período de dezembro de 2019 a janeiro de 2020, com entrevistados que variam de investidores individuais a bancos de investimento globais. A bolsa informou que também vai monitorizar se o período de trabalho remoto devido à pandemia de coronavírus alterou os pontos de vista sobre horários mais curtos de negociação.





A maioria dos entrevistados foi favorável ao funcionamento do mercado das 9:00 às 16:00, o que significaria um delay de uma hora para a abertura dos negócios e um encerramento 30 minutos antes. Alguns defendiam um horário das 9:00 às 16:30 ou das 9:30 às 16:30. Uma minoria defendeu a manutenção do horário atual, disse a LSE.





Mesmo que o horário de negociação fosse reduzido para sete horas, como prefere a maioria dos entrevistados, o período diário europeu de negociação ainda seria mais longo do que nos EUA e no Japão e se sobreporia aos mercados americanos.





Embora a maioria dos entrevistados tenha dito que uma redução do horário melhoraria a velocidade e a liquidez, "muito poucos" acreditam que isso resultaria num aumento nos volumes de negociação, de acordo com a LSE.