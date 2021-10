Jefferies corta recomendação para Jerónimo Martins em dia de "chuva" de reavaliações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, abriu a sessão desta sexta-feira com uma queda em torno dos 3% depois de o Jefferies ter cortado a sua recomendação para a empresa portuguesa, numa altura em que negociava em máximos históricos.A recomendação foi revista em baixa de "comprar" para "manter" por parte do banco de investimento que, ainda assim, optou por subir o preço-alvo de 17,50 euros para os 20 euros por açã...